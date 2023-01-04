Тегеран поручил посольству в Баку развивать отношения с Азербайджаном

4 янв. 13:15

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поручил иранскому послу в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави развивать отношения между Тегераном и Баку, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

Согласно информации, министр отметил развитие двустороннее отношений в политической, экономической и культурной сферах.

"Глава МИД Ирана дал необходимые поручения по согласованию организации в ближайшем будущем совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии", - сказано в сообщении.

В свою очередь, Мусави представил Абдоллахияну отчет об отношениях Ирана и Азербайджана, а также перспективах сотрудничества в рамках предстоящих программ.