Тегеран поручил посольству в Баку развивать отношения с Азербайджаном

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан поручил иранскому послу в Азербайджане Сейеду Аббасу Мусави развивать отношения между Тегераном и Баку, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.
Согласно информации, министр отметил развитие двустороннее отношений в политической, экономической и культурной сферах.
"Глава МИД Ирана дал необходимые поручения по согласованию организации в ближайшем будущем совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии", - сказано в сообщении.
В свою очередь, Мусави представил Абдоллахияну отчет об отношениях Ирана и Азербайджана, а также перспективах сотрудничества в рамках предстоящих программ.