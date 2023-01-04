"Краснодар" определился с главным тренером

4 янв. 12:54

Сербский специалист Владимир Ивич назначен главным тренером "Краснодара", сообщает пресс-служба команды.

"Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера "Краснодара". С сербским специалистом подписан контракт на 2 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ассистентами серба станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, тренером вратарей будет Христос Келпекис.

"Предыдущий наставник черно-зеленых Александр Сторожук также останется в структуре клуба – он возглавит "Краснодар-2"", - добавили в пресс-службе.