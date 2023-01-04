Коронавирус за сутки выявили у 3 328 россиян

4 янв. 12:04

В России за минувшие сутки выявили 3 328 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 046, в Санкт-Петербурге - 328, в Подмосковье - 38. В Краснодарском крае - 16, в Ставропольском крае - 33, в Крыму - 17, в Дагестане - 2, в Кабардино-Балкарии - 1, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 3, в Северной Осетии - 0, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 813 839.

Госпитализированы за сутки 662 человека. Выздоровели за сутки 4 942 человека, с начала пандемии - 21 227 998.

Умерло за сутки 45 человек, за все время – 393 898.