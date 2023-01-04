В МИД РФ заявили о готовности добиваться арабо-израильского урегулирования

Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования независимо от ситуации в мире и настроя ряда игроков, заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса", - сказал он в интервью РИА Новости.
Дипломат отметил, что у России для этого обладает конструктивными отношениями со всеми сторонами - Израилем, Палестиной и другими арабскими странами.
Он напомнил, что на запуск процесса была нацелена инициатива России о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве.