В МИД РФ заявили о готовности добиваться арабо-израильского урегулирования

4 янв. 11:31

Москва будет добиваться арабо-израильского урегулирования независимо от ситуации в мире и настроя ряда игроков, заявил спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

"Вне зависимости от глобальной политической конъюнктуры и настроя ряда международных игроков наша страна продолжит вносить свой вклад в возобновление ближневосточного мирного процесса", - сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что у России для этого обладает конструктивными отношениями со всеми сторонами - Израилем, Палестиной и другими арабскими странами.

Он напомнил, что на запуск процесса была нацелена инициатива России о проведении международной встречи по Ближнему Востоку в Москве.