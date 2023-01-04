Правительство Казахстана претерпело ряд перестановок

4 янв. 10:02

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил сразу нескольких министров и представителей правительства. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Так, он назначил Галымжана Койшыбаева зампремьера - руководителем аппарата правительства республики. Ранее Койшыбаев был главой канцелярии премьер-министра. Ранее Токаев подписал указ, согласно которому канцелярия премьера была преобразована в аппарат правительства.

Также казахстанский лидер освободил от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, который находился на этом посту с сентября 2021 года. На его место была назначена вице-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.

Также освобожден с поста министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев, которую он занимал с января 2022 года. Эту должность возглавил Марат Карабаев, ранее бывший заместителем главы министерства.

Министром просвещения Казахстана стал Гани Бейсембаев. Он сменил своего предшественника Асхата Аймагамбетова, возглавлявшего ведомство с июня 2022 года.

На должность министра культуры и спорта президент назначил Асхата Оралова, ранее работавшего исполнительным секретарем партии "Amanat". Он сменил экс-министра Даурена Абаева, возглавлявшего ведомство с января 2022 года.

Новым министром юстиции Казахстана стал Азамат Ескараев, который ранее был заведующим юридическим отделом канцелярии премьера.