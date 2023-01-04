Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия борются с дефицитом воды

В развитии водохозяйственного сектора Саудовской Аравии важную роль может сыграть частный сектор. Об этом говорится в отчете, опубликованном в преддверии ежегодного Всемирного саммита по энергетике будущего, который состоится 16-18 января в Абу-Даби.

Как отмечает Arab News, на саммите, посвященном будущему энергетики, будут обсуждать опреснение, очистку сточных вод и цифровизацию как ключевые возможности развития сектора водоснабжения в странах Ближнего Востока, причем особое внимание уделят Саудовской Аравии.

Сейчас страна пытается справиться с растущим спросом на воду, вызванным диверсификацией экономики, ростом населения и урбанизацией. В связи с этим в отчете подчеркивается потенциал королевства по стимулированию роста частного сектора в водном секторе.

Саудовская Аравия вкладывает в инфраструктуру по очистке сточных вод значительные средства, чтобы обеспечить переработку и повторное использование воды. Ожидается, что к 2027 году мощности опреснительных станций в королевстве увеличатся до 7,5 миллионов кубометров в день по сравнению с нынешней мощностью, немного превышающей 3 миллионов кубометров в день. Правительство Саудовской Аравии также инвестирует в строительство 147 очистных сооружений по всей стране, а также сеть сбора сточных вод протяженностью почти 15 тысяч км.

В отчете Всемирного саммита по энергетике будущего также подчеркивается эффективность повторного использования воды в ОАЭ и Турции. В отчете указывается внушительный портфель проектов в секторе водоснабжения ОАЭ и их вклад в долгосрочные темпы роста экономики страны. Ожидается, что в сегмент опреснения воды будут направлены инвестиции на сумму $2,8 миллиарда, поскольку регион планирует довести показатель повторного использования очищенной воды до 95%, говорится в отчете.

Что касается Турции, ожидается, что борьба с дефицитом воды в стране из-за ее неэффективного использования будет стимулировать спрос на продукты и системы для очистки воды и сточных вод. "По прогнозам, спрос на системы рециркуляции на основе технологий ZLD (процесс очистки сточных вод, у которого нулевое или почти нулевое воздействие на окружающую среду) и RO (обратного осмоса) будет соответствовать цели плана развития страны по увеличению повторного использования сточных вод до 5% к концу 2023 года", - указано в части отчета, посвященном Турции.

В рамках национального проекта "Видение 2030" Саудовская Аравия поставила перед собой цель к 2030 году повысить вклад в ВВП частного сектора с 40% до 65%. Согласно официальным данным, опубликованным Главным управлением статистики, операционные доходы бизнес-сектора Саудовской Аравии только за 2022 год превысили 4 триллиона саудовских риалов ($1 триллион). По данным главного статистического управления Саудовской Аравии, самые высокие доходы были зарегистрированы в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, а также в оптовой и розничной торговле. По сравнению с 2021 годом был зафиксирован значительный рост - на 26% - операционных доходов предприятий, чему способствовало увеличение экономической деятельности в разных сферах.