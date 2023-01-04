Ирак получил рекордный доход от экспорта нефти

Доходы Ирака от экспорта нефти в 2022 году превысили $115 миллиардов, свидетельствуют данные, опубликованные министерством нефти страны. Это четырехлетний максимум после обвала нефтяных цен во время пандемии коронавируса, пишет Al-Monitor.

Продажа нефти обеспечивает 90% доходов бюджета Ирака - второго по величине производителя нефти в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) после Саудовской Аравии. "Общий доход от экспорта сырой нефти за 2022 год составляет более $115 миллиардов", - говорится в заявлении главы Миннефти страны Хайяна Абделья Гани. В 2022 году страна экспортировала более 1,2 миллиарда баррелей, в среднем 3,3 миллиона баррелей в день. Рост доходов был вызван скачком цен с началом украинского кризиса в феврале 2022 года и последующим нежеланием производителей ОПЕК увеличивать добычу. В октябре группа стран - экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить квоты на добычу нефти для поддержания уровня цен, сократив добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

Ирак, который почти полностью полагался на доходы от продажи нефти для формирования государственного бюджета, пострадал от обвала цен с началом пандемии коронавируса.

Согласно официальной статистике, доходы страны от нефти упали с $78,5 миллиардов в 2019 году до $42 миллиардов в 2020 году. К 2021 году нефтяные доходы Ирака снова выросли до $75,6 миллиардов. Десятилетия конфликта вызвали хронические экономические проблемы, так что Ирак нуждается в значительных инвестициях в инфраструктурные проекты, что повышает роль нефтяных доходов и цен на нефть в формировании госбюджета.

Несмотря на значительные запасы нефти, Ирак с населением в 42 миллиона человек страдает от энергетического кризиса, который сопровождается регулярными отключениями электроэнергии и разрушительным для оборудования воздействием скачков напряжения.

Часть газа и электроэнергии Ираку поставляет расположенный по соседству Иран, но поставки эти нерегулярные. В прошлом месяце Всемирный банк предупредил, что Ирак, пострадавший от последствий изменения климата от засухи и нехватки воды до повышения температуры, нуждается в диверсификации экономики, причем чтобы встать "на путь зеленого роста", до 2040 года в страну необходимо инвестировать порядка $233 миллиардов.