Ушел из жизни исламовед Алексей Малашенко

3 янв. 21:00

Сегодня на 72-м году жизни скончался востоковед, исламовед и политолог Алексей Малашенко, сообщил его коллега, политолог Аркадий Дубнов.

«Алексей Малашенко умер», - говорится в публикации Дубнова в Telegram-канале.

Он также указал, что Малашенко был «блестящим ученым, выдающимся исламоведом, порядочным человеком, просто другом».

Малашенко автор и редактор 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках, среди которых: «Islam in Central Asia», «Время Юга» (с Дмитрием Трениным), «Исламская альтернатива и исламистский проект», «Ислам для России», «Мой ислам».