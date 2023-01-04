В Грузии через три недели начнется первый этап аттестации директоров школ

4 янв. 2:25

Первый этап конкурса на посты директоров государственных школ в Грузии стартует 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Грузии.

В этот день в 12:00 по местному времени (11:00 мск) начнется тестирование, в котором смогут принять участие лица, прошедшие регистрацию в период с 3 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года и в период с 24 октября по 16 декабря 2022 года и не обратившиеся с просьбой об отмене регистрации и возврате уплаченных за регистрацию денежных средств.

В Минобразования отметили, что претендентам на руководящие должности необходимо прибыть в экзаменационный центр за час до начала испытаний и зарегистрироваться. Для этого им при себе нужно будет иметь удостоверение личности или паспорт.

Тестирование будет длиться пять часов. При этом заявителям с нарушениями зрения предоставят дополнительные полчаса. Лица, которые успешно пройдут тестирование, примут участие в следующем этапе аттестации – собеседовании.