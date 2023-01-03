Жанатас сдувает ураганным ветром

3 янв. 20:25

Власти Сарысуского района Жамбылской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера в городе Жанатасе из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе администрации Жамбылской области.

"В городе Жанатас Сарысуского района продолжается сильный ветер с порывами до 30 м/с. Мощности отдельных генераторов городского коммунального предприятия "Жанатас-Су-Жылу" (теплоэлектростанции - прим. ТАСС) недостаточно для работы в таких условиях. Установлено падение 20 столбов линий электропередачи", - говорится в сообщении.