В Северной Осетии расцвели деревья

3 янв. 19:55

Деревья расцвели, а на некоторых набухли почки из-за потепления в Северной Осетии, сообщил инженер лесного хозяйства, дендролог Роальд Каупуш.

"Из-за теплой погоды, которая держится уже несколько дней, в республике на некоторых деревьях набухли почки. На орешнике уже разрыхлились сережки, почки набухли на кизиле, фруктовых деревьях. Если вскоре не начнутся морозы, то деревья могут пострадать, так как они не приспособлены к морозам", - цитирует ТАСС.

Утончается, что в республике даже появились цветки на клене серебристом, иве.