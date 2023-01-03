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Ставрополье, Северную Осетию и КЧР показали в новых сериях «Мульти-России»

Ставрополье, Северную Осетию и КЧР показали в новых сериях «Мульти-России»

Три региона Северного Кавказа – Ставропольский край, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия –  попали в новые серии проекта «Мульти-Россия».

В Ставропольском крае показаны Кавказские Минеральный Воды, а также древний город Маджары и 10 крепостей, одна из которых стала Ставрополем - краевым центром.

В Северной Осетии слов восхищения удостоились Военно-Грузинская дорога и славное прошлое осетин, которые ведут свою историю от скифов, сарматов и алан. Упомянуты и знаменитые осетинские пироги.

В Карачаево-Черкесии показан дом для горнолыжников в Домбае, обсерватория, а также хрустальные воды Архыза, вдали снежный Эльбрус и озеро в форме сердца.

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