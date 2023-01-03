РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Железноводске появятся «Умные остановки»

В Железноводске появятся «Умные остановки»

По программе «Умный город» на второстепенных улицах Железноводска и поселка Иноземцево в 2023 году обустроят 20 новых остановок, сообщил мэр города Евгений Бакулин.

Уточняется, что остановки будут оснащены информационными табло. Работы проведут на средства гранта – город получил 18 миллионов рублей за победу во всероссийском конкурсе Минстроя РФ.

«На протяжении года мы собирали жалобы и предложения для обустройства новых остановок. Первоочередно появятся остановки в районе лицея в поселке Иноземцево, где остановка есть, а самого павильона нет, и в районе рынка «Славянка», где нет остановки вообще», - сказал мэр Железноводска.

1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version