Часть Грузии останется без электричества

3 янв. 19:00

Подача электроэнергии для части абонентов Energo-Pro Georgia будет временно ограничена 4 января в связи с плановыми восстановительными работами, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что в среду с 12:00 до 15:00 по местному времени подача электроэнергии будет ограничена абонентам села Мисакциели района Мцхета. «С 12:40 до 16:40 без электричества также останутся абоненты села Мамкода, Глдани и Тианетского шоссе», - приводит сообщение Sputnik Грузия.

Уточняется, что после того, как восстановительные работы будут завершены, электроснабжение будет восстановлено в обычном режиме.