Россияне отведают "Кубанской колы"

3 янв. 17:53

Первые партии "Кубанской колы", а также других сладких напитков, произведенные компанией-резидентом нового промышленного парка "Достояние" в Краснодарском крае, поступят на прилавки магазинов в начале года, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

"Уже запущено сиропное отделение и произведены первые партии продукции на основе сахара. Это кубанская кола, напитки со вкусом апельсина, лайма и лимона, а также лимонады с тремя вкусами. Первые партии продукции поступят в продажу в ближайшее время", - приводи слова Руппеля ТАСС