Публикуем самые яркие снимки 2022 года
Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в 2022 году
Горы Кельбаджара
Люди во время празднования Нового 2022 года в Москве
Выступление уличного театра на Фестивале "Снег и лед" в Москве
Гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ
Горы Кельбаджара
Монастырь Дадиванк в Карабахе
Церемония прощания с советским, российским и азербайджанским сценаристом, режиссером, писателем и драматургом Рустамом Ибрагимбековым в Большом зале Дома кино в Москве
Открытие выставки "Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии" в Музее Востока в Москве
Посетители в Шатре Рамадана на Поклонной горе на вечере Азербайджана
Участницы Международного музыкального фестиваля ”Консонанс” в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Дни культуры студентов из Азербайджана в Российском университете дружбы народов
Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы на торжественном вечере по случаю Дня независимости Азербайджана в посольстве республики в Москве
Показ спектакля московского Театра кукол "Аленький цветочек" в Центре содействия семейному воспитанию Наш дом, организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России
Показ фильма в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР
Участница акции Линия памяти в парке Музеон в Москве
Показ мод в парке Зарядье на Московской неделе моды
Празднование дня ВМФ в Кронштадте
Зрители во время 7 междунаолдного фестиваля фейерверков Ростех
Фестиваль "Москва-Баку два города любви" на ВДНХ на день города
Прием РЕК в преддверии наступления 5783 года в Мемориальной синагоге на Поклонной горе
Посетители II Международной биеннале современного искусства Кавказа в Центре дизайна Artplay в Москве
Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади в честь годовщины военного парада 1941 года
Празднование 105-летия Керима Керимова в московской школе, носящей его имя
Кремлевский проезд во время снегопада
Ребенок в ожидании отправления поезда Деда Мороза на Белорусском вокзале в Москве
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