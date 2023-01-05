Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в 2022 году

Горы Кельбаджара

Люди во время празднования Нового 2022 года в Москве

Выступление уличного театра на Фестивале "Снег и лед" в Москве

Гала-концерт "Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене", организованный Фондом Гейдара Алиева и посольством Азербайджана в РФ

Горы Кельбаджара

Монастырь Дадиванк в Карабахе

Церемония прощания с советским, российским и азербайджанским сценаристом, режиссером, писателем и драматургом Рустамом Ибрагимбековым в Большом зале Дома кино в Москве

Открытие выставки "Животные и фантастические существа в древней культуре Евразии" в Музее Востока в Москве

Посетители в Шатре Рамадана на Поклонной горе на вечере Азербайджана

Участницы Международного музыкального фестиваля ”Консонанс” в Павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве

Дни культуры студентов из Азербайджана в Российском университете дружбы народов

Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы на торжественном вечере по случаю Дня независимости Азербайджана в посольстве республики в Москве

Показ спектакля московского Театра кукол "Аленький цветочек" в Центре содействия семейному воспитанию Наш дом, организованный Представительством Фонда Гейдара Алиева в России

Показ фильма в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР

Участница акции Линия памяти в парке Музеон в Москве

Показ мод в парке Зарядье на Московской неделе моды

Празднование дня ВМФ в Кронштадте

Зрители во время 7 междунаолдного фестиваля фейерверков Ростех

Фестиваль "Москва-Баку два города любви" на ВДНХ на день города

Прием РЕК в преддверии наступления 5783 года в Мемориальной синагоге на Поклонной горе

Посетители II Международной биеннале современного искусства Кавказа в Центре дизайна Artplay в Москве

Музей инсталляций под открытым небом на Красной площади в честь годовщины военного парада 1941 года

Празднование 105-летия Керима Керимова в московской школе, носящей его имя

Кремлевский проезд во время снегопада