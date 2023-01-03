110 человек спасено из снежного плена в Жамбылской области

3 янв. 16:45

110 человек из них 37 детей эвакуированы из снежного плена в Жамбылской области, Жуалынского района с перевала Шакпак, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Сообщается, что из-за закрытия участка автодороги республиканского значения Алматы - Термез - Ташкент на участки 574-587 километров спасателями проводится патрулирование с целью оказания помощи водителям и пассажирам.

"С 10.00-15.00 3 января 110 человек, из которых 37 детей спасено. Они доставлены в пункт обогрева в среднюю школу № 29 им. М. Жумабаева, им оказана психологическая помощь. Пострадавших людей нет. Все они оказались пассажирами застрявших легковых автомобилей", - приводит сообщение Sputnik Казахстан.