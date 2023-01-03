В Иране назвали главную цель переговоров по ядерной сделке

3 янв. 15:48

Основная цель Ирана на переговорах в Вене по ядерной программе заключается в том, чтобы все санкции против Исламской Республики, введенные США при президентстве Дональда Трампа, были отменены. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана и глава делегации страны Али Багери Кани.

"Препятствия, воздвигнутые на пути получения Ираном экономической выгоды, должны быть полностью устранены", - цитирует его агентство IRNA.

Дипломат поведал, что в настоящее время Иран обменивается с Европейским союзом важными посланиями, которые касаются возвращения к взаимному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кани обратил внимание на то, в случае достижения сделки США, нарушившие соглашение по СВДП от 2015 года, должны снять все санкции. "И тогда после проведенной проверки будут реализованы обязательства Ирана в рамках этого соглашения", - добавил замглавы иранского внешнеполитического ведомства.

Накануне замглавы МИД Ирана сообщил о контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в преддверии визита в Тегеран его генерального директора Рафаэля Гроссии. "Иран как страна, обладающая ядерным потенциалом, ядерными знаниями и технологиями, всегда поддерживала серьезное и эффективное сотрудничество с МАГАТЭ", - заявил дипломат.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.