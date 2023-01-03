Публикуем самые яркие снимки месяца
Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в декабре
Дед Мороз на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.
Кремлевский проезд во время снегопада
Ребенок в ожидании отправления поезда Деда Мороза на Белорусском вокзале в Москве
Новогодний праздник с раздачей подарков и спектаклем театра Образцова в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом", организованный представительством Фонда Гейдара Алиева в России.
Предновогодняя Москва. Парк Акведук
Передача в дар павильону ”Азербайджан” на ВДНХ книг турецких авторов из архивов посольства Турции в России, переведенных на азербайджанский язык
Шахта Баба из республики Дагестан и другие сказочные персонажи на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве
Снежная горка на Никольской после большого снегопада в Москве.
125-летие со дня рождения основоположника азербайджанской вокальной школы, оперного певца, народного артиста Азербайджана и СССР Бюльбюля в Российском национальном музее музыки в Москве
Представление для детей на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве
Церемония закрытия кинофорума, посвященного 100-летию СССР, "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".
Предновогодняя Москва.Никольская улица
Улица Москвы после сильного снегопада
Открытие выставки Аллы Цыбиковой ”Шепот времени” в Музее Востока в Москве
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