Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в декабре

Дед Мороз на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве.

Кремлевский проезд во время снегопада

Ребенок в ожидании отправления поезда Деда Мороза на Белорусском вокзале в Москве

Новогодний праздник с раздачей подарков и спектаклем театра Образцова в Центре содействия семейному воспитанию "Наш дом", организованный представительством Фонда Гейдара Алиева в России.

Предновогодняя Москва. Парк Акведук

Передача в дар павильону ”Азербайджан” на ВДНХ книг турецких авторов из архивов посольства Турции в России, переведенных на азербайджанский язык

Шахта Баба из республики Дагестан и другие сказочные персонажи на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве

Снежная горка на Никольской после большого снегопада в Москве.

125-летие со дня рождения основоположника азербайджанской вокальной школы, оперного певца, народного артиста Азербайджана и СССР Бюльбюля в Российском национальном музее музыки в Москве

Представление для детей на площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади в Москве

Церемония закрытия кинофорума, посвященного 100-летию СССР, "Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве".

Предновогодняя Москва.Никольская улица

Улица Москвы после сильного снегопада