В России выявили 3080 случаев заражения COVID-19

3 янв. 15:30

За последние 24 часа в России зарегистрировали 3080 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 5482 человека, умерли – 48. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 810 511. Справились с болезнью 21 223 056 жителей страны, скончались – 393 853.

Больше всего новых случаев выявили в Москве – 544, Санкт-Петербурге – 507, Республике Башкортостан – 367, Самарской области – 137, Удмуртской Республике – 135, Свердловской области – 97, Новосибирской области – 73, Иркутской области – 64, Пермском крае – 61, Челябинской области – 61.

На Северном Кавказе наибольший суточный прирост зафиксирован в Кабардино-Балкарии. За последние сутки коронавирус диагностировали у 5 жителей республики. В Дагестане, Ставропольском крае и Чечне зарегистрировано по 4 случая заражения, в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – по 1. В Северной Осетии не выявлено ни одного случая.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 661 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.