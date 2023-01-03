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Путин созвонился с Токаевым

Путин созвонился с Токаевым

Состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы главы государств обсудили вопросы сотрудничества, в частности, в сфере ТЭК. Президенты условились о координации по линии правительств и профильных структур.

Помимо этого, Токаев поблагодарил российского коллегу за теплый прием на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, который состоялся 26-27 декабря.

В пресс-службе казахстанского лидера отметили, что лидеры двух стран также поздравили друг друга с Новым годом и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами.

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