В Кремле пообещали оперативно сообщить о встрече Путина с руководством Госдумы

3 янв. 14:49

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить, когда состоится встреча Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства регулярно проводит такие встречи.

"О сроках следующей встречи сообщим своевременно", - цитирует его ТАСС.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в настоящее время ведется подготовка встреча президента России с лидерами думских фракций. Он отметил, что это мероприятие необходимо провести "не откладывая".