Китай намерен укрепить с Россией обмены на всех уровнях

3 янв. 14:38

В 2023 году Китай и Россия будут укреплять обмены на всех уровнях. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

"В новом году обе стороны будут укреплять обмены на всех уровнях, чтобы способствовать постоянному развитию двусторонних отношений", - цитирует ее ТАСС.

Мао Нин отметила, что Пекин и Москва – партнеры по всеобъемлющему стратегическому сотрудничеству, которые привержены построению отношений, основанных на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.