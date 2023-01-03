В Турции объяснили, почему важно сотрудничать с Россией

3 янв. 14:15

Турция не собирается присоединяться к односторонним санкциям в отношении России. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Он подчеркнул, что Турция не сделала этого в том числе по причине того, что намерена продолжить прикладывать усилия для урегулирования ситуации на Украине.

"Турция поддерживает диалог с Россией и Украиной на высшем уровне, и обе страны испытывают к ней доверие. Благодаря проводимой нами политике сначала были достигнуты конкретные результаты в переговорном процессе, затем в вопросе зернового коридора и обмена пленными", - цитирует Калына ТАСС.

Официальный представитель турецкого лидера также отметил, что Анкара развивает взаимодействие и диалог с Москвой, исходя из своих национальных интересов.