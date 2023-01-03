В Москве объявлено первое штормовое предупреждение в 2023 году

3 янв. 13:59

В Москве объявлено экстренное предупреждение о погоде из-за ледяного дождя. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по столице.

"В период с 13:00 часов с сохранением до конца суток 3 января местами в Москве ожидается ледяной дождь. Местами налипание мокрого снега, гололед", - сказано в заявлении ведомства.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такая погода может представлять опасность. "Это связано с тем, что на высоте примерно 1,3-1,5 тыс м температура положительная, а в приземном слое - отрицательная. Это первое штормовое предупреждение Росгидромета по Москве в 2023 году", - цитирует его ТАСС.