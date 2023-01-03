На расчистку русла реки Баксан в Кабардино-Балкарии выделили 100 млн рублей

3 янв. 13:54

В 2023 году на расчистку русла реки Баксан в Кабардино-Балкарии направят 100 млн рублей. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии республики Ильяс Шаваев.

Средства выделены на второй этап работ по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

"По федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" выделены субвенции из федерального бюджета в сумме 100 млн рублей на проведение работ по расчистке русла реки Баксан в пределах Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарии", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, основные работы по расчистке русла реки стартовали в 2022 году. Они рассчитаны на 3 года.