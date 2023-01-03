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В каждой стране мира в честь Пеле могут переименовать по одному стадиону

В каждой стране мира в честь Пеле могут переименовать по одному стадиону

Международная федерация футбола (ФИФА) выступает за то, чтобы как минимум один стадион в каждой стране мира был назван в честь легендарного футболиста Пеле. Об этом сообщил в интервью телеканалу ESPN президент ФИФА Джанни Инфантино.

Он подчеркнул, что в настоящее время ФИФА обсуждает данный вопрос с членами других футбольных организаций.

"Мы хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нем, все это продлит память о Пеле", - приводит слова Инфантино РБК.

Напомним, 29 декабря Пеле ушел из жизни в возрасте 82 лет в частной клинике Сан-Паулу. Он единственный футболист в истории, трижды становившийся чемпионом мира.

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