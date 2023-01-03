Парк имени Низами в Дербенте уже стал достопримечательностью

3 янв. 13:16

Только в ушедшем 2022 году новый дербентский парк имени Низами Гянджеви с самым большим в России фонтаном посетили более 200 тыс человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

"В 2022 году был открыт парк имени Низами Гянджеви с мультимедийным фонтаном площадью в 5 тыс кв м. Парк посетило свыше 200 тыс человек со всей России", - написал он.

В 2022 году в городе появилось еще несколько общественных пространств. В Дербенте благоустроили парк Революционной Славы, набережную, главную городскую площадь Свободы и Сосновый бор, а в начале 2023 года городские власти планируют завершить строительство ландшафтного парка вдоль северной крепостной стены и благоустройство парка Сулеймана Стальского. Также в минувшем году в городе реконструировали и отремонтировали 12 улиц и благоустроили 9 дворовых территорий.

