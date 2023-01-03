Российская шахматистка решила выступать за Швейцарию

3 янв. 12:59

С января 2024 года российская шахматистка, гроссмейстер Александра Костенюк будет выступать за сборную Швейцарии. Об этом сообщили в пресс-службе Швейцарской федерации шахмат (FSE).

Костенюк получила паспорт Швейцарии более 10 лет назад из-за предыдущего брака. В 2023 году она не будет играть за сборную Швейцарии, так как в этом случае FSE пришлось бы выплатить Федерации шахмат России комиссию за перевод в размере $10 тыс.

В настоящее время 38-летняя шахматистка выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

Напомним, Костенюк является 12-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Дважды становилась чемпионкой России, на ее счету также победа на чемпионате Европы и три победы во Всемирных шахматных олимпиадах в составе национальной команды.

