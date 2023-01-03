Мишустин: Россия и Туркменистан последовательно укрепляют отношения стратегического партнерства

3 янв. 12:55

Россия и Туркменистан последовательно укрепляют отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, направленном президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года.

"Прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркменистана, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства", - сказано в послании.

Глава российского правительства подчеркнул, что Москва и Ашхабад углубляют сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. "Расширяются прямые контакты между регионами, деловыми и общественными кругами", - добавил он.

Он также выразил уверенность, что в 2023 году Россия и Туркменистан продолжат укреплять многоплановое взаимодействие, создавать благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов и инициатив.

Кроме того, Мишустин отметил положительную динамикой сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. "Особое внимание уделяется реализации совместных проектов в промышленности, энергетике и транспортной инфраструктуре. Рассчитываю, что наступающий год будет успешным и позволит вывести практическое взаимодействие на новый, более высокий уровень", - приводит его слова газета "Нейтральный Туркменистан".