СМИ: Великобритания признает КСИР террористической организацией

3 янв. 12:41

Власти Великобритании в ближайшие недели могут признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.

В том случае, если это произойдет, принадлежность к КСИР, участие в его мероприятиях, ношение его символики и поддержка его деятельности станет в Великобритании уголовно наказуемым преступлением.

Основным автором данной инициативы является заместитель министра внутренних дел Том Тугендхат. Ее также разделяет и глава ведомства Суэлла Браверман, передает ТАСС.

В ноябре 2022 года глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявлял, что руководство Ирана пыталось похитить и убить ряд проживающих в королевстве критиков Исламской Республики. В декабре Европейский союз ввел санкции в отношении КСИР за "казни и насилие в отношении невинных людей". США внесли КСИР в террористический список в 2019 году.