Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице

3 янв. 11:58

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

В Москве с 22:00 4 января будет действовать предупреждение о гололедице, а в Подмосковье с 15:00 3 января до 15:00 4 января – об усилении ветра.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидается дождь с мокрым снегом, местами сильный гололед. Температура воздуха составит около 2 градусов тепла. В среду похолодает до минус 2-4 градусов, возможен небольшой снег и гололедица.