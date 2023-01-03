Исламский банкинг в России могут запустить до конца зимы

3 янв. 11:50

Российские банки могут начать предоставлять финансовые продукты по принципам исламского банкинга уже в феврале 2023 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью "Известиям".

Он подчеркнул, что уже в январе Госдума примет законопроект об исламском банкинге во втором и в третьем чтениях, а запустить его могут в феврале. В пилотном проекте примут участие Башкирия, Дагестан, Татарстан и Чечня.

В Центральной банке (ЦБ) концептуально поддерживают законопроект о проведении такого эксперимента.

Под исламским банкингом подразумевают банковскую деятельность, принципы которой соответствуют нормам шариата. В частности, шариат запрещает получение установленного процента или вознаграждения за предоставление займа, а также вкладывать инвестиции предприятия, которые предоставляют товары или услуги (например, свинину или алкоголь), противоречащие принципам ислама.

Согласно законопроекту, в эксперименте смогут принять участие банки и некредитные финансовые организации, потребительские общества, фонды и другие организации, которые осуществляют деятельность по партнерскому финансированию. Для доступа к эксперименту юрлицо должно быть включено в реестр. Участники должны иметь минимальный капитал 10 млн рублей с 1 января 2023 года, 25 млн – с 1 января 2024 года. Если эксперимент будет продлен, повысятся требования к капиталу – до 70 млн рублей с 1 января 2027 года.

Ранее в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Анатолий Аксаков заявил, что экономический эффект от внедрения системы исламского банкинга может быть крайне значительным. "Речь идет о миллиардах, возможно, о десятках миллиардов рублей инвестиций в различные проекты", – сказал он, добавив, что при удачной обкатке системы в четырех регионах она может быть распространена на всю Россию.

Глава думского комитета по финрынку отметил, что правительство может расширить число участников уже сейчас, это прописано в законопроекте. "Очевидно, если эксперимент будет удачным, то может быть принят закон, который позволит работать исламскому банкингу уже как постоянно действующему варианту привлечения финансов для реализации проектов", – ожидает Аксаков.

По его словам, эффекта стоит ожидать в течение ближайших двух лет. "Сейчас, конечно, время сжатое, многие вопросы гораздо быстрее решаются. Но все-таки инструмент новый и требует апробации и выработки у финансовых организаций определенной привычки к такой работе. Я думаю, не зря был выбран двухлетний срок для реализации эксперимента, то есть первые результаты мы почувствуем в 2025 году", – заключил Аксаков.