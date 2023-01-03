Турция начала работу по предложенному Россией проекту газового хаба

3 янв. 11:37

Турция приступила к конкретным работам по проекту газового хаба, предложенного Россией. Об этом в интервью TVnet заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Мы намерены воспользоваться этим проектом, возможности и терминалы для этого имеются", - сказал глава Минэнерго.

Он отметил, что предварительные сроки подготовки составляют один год. "Сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей", - сообщил Донмез.

Кроме того, министр предположил, что со временем страны Европы проявят больший интерес к проекту. "Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу. В начале декабря турецкий лидер заявил, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту.