Вице-президент Ирана и глава МИД Саудовской Аравии обсудили переговоры по возобновлению отношений между странами

3 янв. 10:57

В Бразилии состоялась встреча вице-президента Ирана по парламентским вопросам Мохаммада Хоссейни и министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала ибн Фархана аль-Сауда.

В ходе переговоров, прошедших в кулуарах инаугурации нового президента Бразилии, Хоссейни отметил необходимость продолжения двусторонних переговоров между Эр-Риядом и Тегераном, которые начались в Ираке благодаря посредничеству иракских официальных лиц для возобновления дипломатических отношений.

В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии акцентировал внимание на том, что Эр-Рияд полон решимости продолжить переговоры по существующим опасениям, чтобы заложить основу для ощутимого результата.

Он также подчеркнул, что характер отношений Ирана и Саудовской Аравии влияет на ситуацию в регионе, передает агентство IRNA.

Напомним, 19 декабря 2022 на полях второй Багдадской конференции в Багдаде прошли переговоров министров иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана.