В Ингушетии выполнят работы по оздоровлению участка реки Сунжа

3 янв. 10:00

В 2023 году в Ингушетии приступят к работам по оздоровлению почти обмелевшего участка реки Сунжа протяженностью 4,6 км. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Ахметхан Шадиев.

Он подчеркнул, что работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". "В рамках проекта "Сохранение уникальных водных объектов" выполнены проектно-изыскательские работы оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в Магасе, протяженностью 4,6 км, реализация работ будет осуществляться в 2023-2024 годах", - цитирует главу регионального Минприроды ТАСС.

Шадиев отметил, что это позволит провести оздоровление реки и предотвратить дальнейшую деградацию водного объекта.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что по проекту будут проведены руслорегулировочные работы на реках Яндырка и Сурхахи общей протяженностью 8,5 км.

Министр поведал, что работы по расчистке русел этих рек позволят защитить население и объекты экономики в сельских поселениях Назрановского района. По его словам, для реализации мероприятий необходимы 24,7 млн рублей, которые уже предусмотрены в федеральном бюджете.