В Минэнерго Турции сообщили о долгосрочных контрактах с Россией по газу

2 янв. 23:05

Контракты Турции с Россией по поставкам газа долгосрочные, в них учитываются мировые цены и объемы, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов, я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объемы", - сказал он в интервью на телеканале TVnet, отвечая на вопрос, имеет ли Турция привилегии по цене поставляемого из России газа.

В настоящее время Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%).

Донмез отметил также, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и в этой связи "сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа".