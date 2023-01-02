В Минэнерго Турции сообщили о долгосрочных контрактах с Россией по газу

Контракты Турции с Россией по поставкам газа долгосрочные, в них учитываются мировые цены и объемы, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов, я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объемы", - сказал он в интервью на телеканале TVnet, отвечая на вопрос, имеет ли Турция привилегии по цене поставляемого из России газа.
В настоящее время Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%).
Донмез отметил также, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и в этой связи "сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа".