США столкнутся с новой волной зимнего шторма, ледяных дождей и торнадо

2 янв. 21:37

Национальная метеорологическая служба США сообщила о том, что в первую неделю 2023 года территория страны столкнется с новой волной зимнего шторма, сильных снегопадов, ледяных дождей и торнадо.

«Зимний шторм сместится в понедельник и вторник из «Четырех углов» (территории штатов Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта) вдоль центральных Равнин (Техас, Оклахома, Канзас, Небраска) и Верхнего Среднего Запада (Висконсин, Мичиган, Южная Дакота, Северная Дакота, Айова, Иллинойс и Небраска) с зонами сильного снегопада, мокрого и ледяного дождя. Далее на юг сильный морозный фронт принесет вероятность гроз с торнадо и наводнениями», - говорится в прогнозе.