Акар: Турция – сильный и эффективный союзник

2 янв. 21:25

Турция – не угроза, а сильный и эффективный союзник, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения флагмана ВМС страны - десантного судна TCG Anadolu, которое называют также «первым в мире носителем беспилотной авиации».

В ходе визита глава турецкого оборонного ведомства пообщался с военными моряками, сотрудниками верфи и представителями оборонных компаний, участвовавших в создании судна.

Акар отметил, что авторитет Турции в период президентства Реджепа Тайипа Эрдогана неуклонно развивается и растет.