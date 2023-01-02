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Акар: Турция – сильный и эффективный союзник

Акар: Турция – сильный и эффективный союзник

Турция – не угроза, а сильный и эффективный союзник, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения флагмана ВМС страны - десантного судна TCG Anadolu, которое называют также «первым в мире носителем беспилотной авиации».

В ходе визита глава турецкого оборонного ведомства пообщался с военными моряками, сотрудниками верфи и представителями оборонных компаний, участвовавших в создании судна.

Акар отметил, что авторитет Турции в период президентства Реджепа Тайипа Эрдогана неуклонно развивается и растет.

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