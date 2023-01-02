В Невинномысске прошел «Мандариновый забег»

2 янв. 21:13

В Невинномысске состоялся «Мандариновый забег», сообщил глава города Михаил Миненков.

Более двухсот человек целыми семьями собрались на набережной: старт возглавил постоянный участник спортивных мероприятий города, депутат городской Думы, председатель профкома Невинномысской ГРЭС Александр Маринов.

Дистанция оказалась доступной для спортсменов любого возраста. Погода тоже порадовала солнцем и плюсовой температурой. После забега и вручения памятных медалей участников и зрителей напоили горячим чаем, угостили баранками и мандаринами.