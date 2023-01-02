Эрдоган: Турция за 20 лет достигла вековых свершений

2 янв. 20:45

Турция вступает в новый век свершений, которые ознаменуются такими разработками, как беспилотный военный самолет Kızılelma, заявил президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства выразил уверенность в том, что нынешний курс властей Турции позволит добиться всех целей, поставленных перед страной. "В 2023 году будет широко отмечаться 100-летие Турецкой Республики, основывающейся на двух тысячелетних традициях государственности, богатом культурном наследии и 1000-летнем периоде проживания турок на землях Анатолии. Уверен, что нынешний год станет отправной точкой для нового века успехов нашей страны", - подчеркнул Эрдоган.