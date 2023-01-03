COVID-19 снизит спрос на нефть в Китае

Отказавшись от своей политики нулевой терпимости к COVID-19, Китай столкнулся с взрывным ростом заболеваемости. При этом индекс производственной активности Китая, который отражает уровень ежемесячной активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе, в декабре упал значительно ниже ожиданий экономистов. В Международном валютном фонде (МВФ) предупредили, что из-за снижения спроса на нефть следующие несколько месяцев будут тяжелыми как для китайской, так и в целом для мировой экономики, пишет Oil Price.

В начале этого года может наблюдаться сильное ослабление спроса на нефть в Китае, поскольку на фоне резкого роста числа случаев заболеваемости коронавирусом после того, как Китай отказался от политики нулевой терпимости к COVID-19, производственная активность крупнейшего в мире импортера сырой нефти упала до самого низкого уровня с самого начала пандемии в феврале 2020 года.

Из данных Национального бюро статистики КНР следует, что китайский индекс производственной активности в декабре сократился до 47 с ноябрьских 48, что оказалось ниже ожиданий экономистов агентства Reuters. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже - на ее спад. Так, на данный момент производственная активность Китая сокращается уже третий месяц подряд, причем в декабре сокращение производственной активности стало самым резким с февраля 2020 года.

Смягчение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией Китая привело к резкому росту числа случаев заражения коронавирусом, а из-за снижения темпов вакцинации в стране начали возникать нехватка рабочей силы и сбои в цепочке поставок.

Начало 2023 года для китайской экономики будет трудным, заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS. По ее словам, повторное ослабление карантинных ограничений в Китае и последовавшая за этим вспышка заболеваемости COVID-19 негативно отразится на мировой экономике в краткосрочной перспективе.

Георгиева сказала, что в течение следующих нескольких месяцев ситуация для Китая будет тяжелой, поскольку это негативно отразится не только на экономике Китая, но и на всем регионе и даже мировой экономике: "Экономика КНР резко замедлилась в 2022 году из-за жесткой политики нулевой терпимости к коронавирусу. В 2022 году экономический рост Китая может впервые за 40 лет оказаться либо на уровне глобального экономического роста, либо ниже него. Подобного еще никогда не происходило. И для Китая ослабление антиковидных мер в ближайшие 3-6 месяцев будет чревато стремительным ростом числа заражений, сопоставимым по скорости с лесными пожарами".

Цены на нефть восстановились в последний торговый день 2022 года, но, несмотря на волатильность в течение всего года, за год стоимость нефти выросла всего лишь на 10% по сравнению с 2021 годом из-за замедления темпов роста китайской экономики, рисков рецессии и агрессивного повышения процентных ставок ФРС и другими центральными банками.