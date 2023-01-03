Беженцы усугубили проблему с водой в Иордании

Правительство Иордании получит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит на сумму $213 млн, который пойдет на реализацию проекта национального водовода (проект по опреснению и транспортировке морской воды из города Акаба на Красном море в столицу Амман) стоимостью $352 млн, пишет Arab News.

Новость о кредите ЕИБ совпала с сообщениями о том, что Израиль намеревался поставлять опресненную воду на Западный берег реки Иордан, в сектор Газа и Иорданию. Израильская радиостанция сообщила, что управление водными ресурсами страны и национальная компания по водоснабжению "Мекорот" начнут перекачивать опресненную воду из Средиземного моря вместе с подземными водами в Тивериадское озеро (известное также как Галилейское море) по недавно проложенному трубопроводу. Официальный представитель управления заявил, что "Израиль сможет решить свои проблемы с водными ресурсами в течение следующих 30 лет, включая обеспечение Иордании, Западного берега и Газы".

В Иордании ответили, что не получали от Израиля никакой официальной информации по этому вопросу. "Израиль обычно качает воду в Иорданию по мирному соглашению из Тивериадского озера, и в этом нет ничего особенного. Но, вероятно, это будет первый такой случай, если Израиль отправит опресненную воду из Средиземного моря", - сообщил представитель Иордании.

Проект национального водовода - крупнейший инфраструктурный проект в истории Иордании - будет ежегодно поставлять около 300 млн кубометров опресненной воды из портового города Акаба на Красном море на север в Амман и другие города. Амман стал одним из самых быстрорастущих городов мира в плане населения за счет притока беженцев из соседних стран, пострадавших от кризиса. По официальным данным, население Аммана увеличилось с 200 тысяч до 4 млн за последние 50 лет из-за притока беженцев из Палестины, Ливана, Ирака и Сирии в период с 1948 по 2013 год.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщает, что в Иордании проживает более 750 тысяч беженцев 57 различных национальностей, что делает ее второй страной в мире по числу принятых беженцев на душу населения.

По официальным данным, в Иордании проживают около 1,3 млн сирийских беженцев, причем большинство из них живет за пределами лагерей беженцев. Правительство заявило, что "резкий рост темпов роста населения и влияние миграционного кризиса усугубили проблему с доступностью воды в Иордании". По официальным оценкам, жители Иордании обходятся 90 кубометрами воды на человека в год, при том, что ООН определяет необходимый минимум в 500 кубометров в год на человека.

В Иордании заявили, что проект национального водовода будет осуществляться по схеме "строительство-эксплуатация-передача" и будет готов к 2027 году. Проект, по данным Министерства водного хозяйства и ирригации Иордании, будет состоять из системы забора морской воды, опреснительной инфраструктуры на южном берегу Акабы, насосных станций и резервуаров, а также трубопровода протяженностью 450 км.

Иордания считается второй страной в мире в списке государств с наибольшим дефицитом воды. По официальным данным, в 2021 году население Иордании оценивалась в 11,1 млн человек с приростом в 1,23%.

В октябре прошлого года Иордания объявила о закупке дополнительных 50 млн кубометров воды у Израиля воды вне рамок мирного соглашения 1994 года. В соответствии с израильско-иорданским мирным договором Израиль поставляет Иордании 55 млн кубометров воды в год. В ноябре прошлого года Иордания, Израиль и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению соглашения "энергия в обмен на воду". Правительство Иордании, которое из-за подписания соглашения столкнулось с критикой со стороны парламента, политических партий и других гражданских сил, заявило, что в рамках проекта Иордания должна ежегодно получать 200 млн кубометров воды.

Международные СМИ сообщают, что в рамках проекта по производству чистой энергии, которая будет продаваться Израилю в обмен на опресненную воду, в иорданской пустыне будет построена ферма, работающая на солнечной энергии.