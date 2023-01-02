Глава Госдепа США и глава МИД Израиля провели переговоры

2 янв. 19:55

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Стороны обсудили интеграцию еврейского государства в регионе и противодействие Ирану. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По словам Прайса, стороны обсудили "предпринимаемые США усилия с целью защиты общих интересов, таких как дальнейшая региональная интеграция Израиля, в том числе при помощи "Негевского форума", реагирование на общие вызовы, включая угрозу со стороны Ирана, и продвижение ценностей, которые в течение десятилетий были в центре двухсторонних отношений". "Госсекретарь подчеркнул, что США по-прежнему привержены двухгосударственному решению и выступают против политики, которая угрожает его жизнеспособности", - цитирует Прайса ТАСС.