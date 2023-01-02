Леопарды осваиваются в Северной Осетии

2 янв. 20:00

Выпущенные летом 2022 года леопарды освоили значительную часть территории Северной Осетии, рассказали в институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова.

"Выпущенные в конце июля леопарды освоили значительную часть территории Северной Осетии, особенно лесные пространства, но, судя по получаемым данным, они не собираются на этом останавливаться. Участки обитания, сформированные ими в бесснежный период, начали претерпевать изменения в связи с наступлением холодов и появлением снега на верхах", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что GPS локации, полученные с ошейников, свидетельствуют о том, что наиболее длинный путь с момента выпуска проделала самка Хоста: она прошла 707 км, переплыла реку, пересекла большую трассу.