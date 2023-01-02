Президенты Турции и Сирии готовятся к личной встрече

2 янв. 19:25

Власти Турции удовлетворены ходом нормализации отношений с Сирией, сообщил журналистам официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

По его словам, следующим этапом повестки переговоров между представителями Анкары и Дамаска станет обсуждение вопроса организации встречи на высшем уровне.

"Мы считаем, что настала пора наводить мосты между двумя странами, пришло время политического диалога. Следующим вопросом повестки станет возможность проведения встречи на высшем уровне. Мы удовлетворены уровнем, который к настоящему времени достигнут", - сказал Челик.

Напомним, что отношения между двумя странами обострились после начала в 2011 году конфликта в Сирии. Дипломатические связи между Турцией и Сирией тогда были разорваны.