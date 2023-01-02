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Израиль сформирует международный фронт против иранских ядерных планов

Израиль сформирует международный фронт против иранских ядерных планов

Израиль продолжит пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия заявил в понедельник новый глава израильского МИД Эли Коэн, выступая на церемонии вступления в должность.

По его словам, для этого Израиль будет создавать широкий международный фронт. "Государство Израиль является единственной страной среди членов Организации Объединенных Наций, которую открыто призывает уничтожить другое государство - член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала", - сказал глава израильского внешнеполитического ведомства.

Далее Коэн констатировал, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, против которого настойчиво выступал Израиль в прошлые месяцы, утратило актуальность.

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