Казахстан ждут снег, туман, порывы ветра

2 янв. 18:03

Под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов на большей части Казахстана пройдет снег, также в республике будут наблюдаться туман, гололед, порывы ветра и метель.

На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днем Карагандинской областей, в районе Алакольских озер в области Жетысу ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более, передает Sputnik Казахстан