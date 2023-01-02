Тутберидзе пожелала всем любви в новогоднем обращении

2 янв. 17:49

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе выложила в социальных сетях поздравление с Новым годом.

«Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы», - написала она, выразив надежду, что 2023 год сможет объединить людей по всему миру вне зависимости от национальностей и паспортов.

В конце обращения наставница российских чемпионок попросила людей беречь планету и пожелала всем мира.