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Министр иностранных дел Израиля Коэн переговорит с Лавровым

Министр иностранных дел Израиля Коэн переговорит с Лавровым

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Завтра я, как ожидается, поговорю с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и позднее - с другими европейскими министрами [иностранных дел]", - сказал он, выступая на церемонии вступления в должность. Онлайн-трансляцию выступления вела пресс-служба МИД Израиля.

Говоря о предстоящих контактах с зарубежными коллегами, Коэн отметил, что во главе министерства намерен укреплять связи Израиля с европейскими странами.

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