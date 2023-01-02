Министр иностранных дел Израиля Коэн переговорит с Лавровым

2 янв. 17:43

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Завтра я, как ожидается, поговорю с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и позднее - с другими европейскими министрами [иностранных дел]", - сказал он, выступая на церемонии вступления в должность. Онлайн-трансляцию выступления вела пресс-служба МИД Израиля.

Говоря о предстоящих контактах с зарубежными коллегами, Коэн отметил, что во главе министерства намерен укреплять связи Израиля с европейскими странами.